Por doble homicidio frustrado será formalizado sospechoso de balear a carabineros en Lo Espejo

Tras pasar cinco días prófugo, Carabineros detuvo este miércoles a Benjamín Aedo, conocido como "El Panda", principal sospechoso de balear a dos uniformados que intentaron fiscalizarlo en la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió la mañana del viernes pasado, en la esquina de Cooperación y Los Carrera, donde se presume que el sujeto efectuó unos 30 disparos en contra del personal, hiriendo a un subteniente en la zona de la ingle y a un cabo en el muslo.

Tras visitar a los funcionarios en el hospital institucional en esa jornada, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dijo que si bien presentan lesiones de gravedad, ambos están fuera de riesgo vital.

A pesar de tal diagnóstico, el Ministerio Público formalizará al sospechoso por dos delitos de homicidio frustrado contra carabineros en servicio, en una audiencia que tendrá lugar este jueves.

Si bien el jefe policial emplazó al supuesto atacante a entregarse, Aedo se mantuvo escondido hasta la mañana de hoy, cuando fue capturado en un domicilio del Pasaje 23 Sur de Lo Espejo, muy cerca del sitio del tiroteo.

"El Panda" escapó esa misma jornada en una micro de transporte público, corrió por los techos de las casas en la comuna de San Miguel, estuvo cerca de un sitio eriazo, de un centro comercial, y luego se le perdió la vista.

Asimismo, estuvo encondido en un domicilio en la comuna de San Bernardo hasta que volvió a Lo Espejo. La persona que lo acogió en su hogar también fue detenida esta mañana.

Desde La Serena, el general director de Carabineros reaccionó a la aprehensión e insistió en que "es un criminal altamente peligroso. Hace poco atentó en contra de dos funcionarios, que no trepidó en dispararles a mansalva. Gracias a dios resultaron con heridas de gravedad y se están recuperando".

Respecto al operativo, precisó que "desde el primer momento dispusimos el máximo de nuestro personal especializado. La orden era ubicarlo y detenerlo. El día de hoy finalizó con la captura de este criminal, que hace daño, que anda sembrando el temor en la ciudadanía".

Después del procedimiento, en el que participaron unidades territoriales y personal especializado del GOPE y el OS-9, efectivos de esta última unidad trasladaron al sospechoso hasta la Tercera Comisaría de Santiago.

Aedo salió del cuartel momentáneamente cerca del mediodía, siendo escoltado por al menos 10 patrullas de Carabineros y funcionarios GOPE en el trayecto hacia la ex-Posta Central, con el fin de constatar lesiones previo a su formalización.