Colo Colo celebró el natalicio de Francisco "Chamaco" Valdés

Colo Colo recordó y celebró este jueves el nacimiento de uno de los jugadores más importantes de su historia, Francisco "Chamaco" Valdés.

"Recordamos el natalicio de Francisco 'Chamaco' Valdés, uno de los grandes ídolos en la historia del Cacique. Desde su debut con Colo Colo deslumbró con su talento y clase, siendo protagonista en la obtención de dos Campeonatos Nacionales y una Copa Chile", expresaron en sus redes sociales.

"Su legado quedó marcado para siempre al ser parte del histórico plantel de 1973, que alcanzó la final de la Copa Libertadores", añadieron.

El exvolante chileno marcó 215 goles en 478 partidos por Primera División, de los cuales 180 fueron con la camiseta del cuadro "albo".