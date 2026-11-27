Blanco y Negro finalmente dio el paso y comenzó los diálogos con Arturo Vidal para tratar una eventual renovación con Colo Colo para el 2027, tras la férrea decisión de haber esperado a concretar el título y al confirmada continuidad del DT Fernando Ortiz.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, tras el entrenamiento de este viernes el "King" sostuvo una junta con Aníbal Mosa y el director ejecutivo Jaime Pizarro en el Estadio Monumental.

Aunque significó una señal importante por lo dilatado del comienzo de los diálogos, esta reunión es apenas un primer intercambio para empezar a intercambiar posturas.

De todas formas, por el lado de Vidal la instancia fue valorada positivamente, pues el futbolista espera firmar un año más de contrato para disputar la Copa Libertadores 2027.

Fernando Ortiz descató la importancia de Vidal en conferencia de prensa este viernes: "Hoy Arturo para nosotros tiene un contrato vigente y donde yo considero que es una pieza fundamental".