Colo Colo deberá comparecer ante el Tribunal de Disciplina

Colo Colo fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia establecida por el árbitro del partido del fin de semana ante Palestino en torno al uso de fuegos artificiales por parte de los hinchas albos en el Estadio Monumental.

Fernando Véjar denunció en su informe arbitral incidentes con fuegos artificiales y bengalas durante la derrota por 1-0 de Colo Colo ante Palestino en el Estadio Monumental.

El documento oficial del partido, redactado por el juez central, consignó que la situación se produjo en los minutos 46 y 52, cuando simpatizantes del cuadro "albo" realizaron lanzamientos desde los sectores de tribuna Cordillera y tribuna Arica.

Ante ello, el tribunal abrió un expediente por el cual el conjunto albo deberá presentarse con sus abogados el próximo martes 28 de abril en una audiencia que se realizará de manera telemática.