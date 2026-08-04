Colo Colo "está completamente abierto" a un Vozinha vs. Tim Payne

Los dirigentes de Colo Colo, Aníbal Mosa y Jaime Pizarro, respondieron a la propuesta del presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, sobre un posible amistoso entre el club paraguayo y el chileno para sostener un encuentro de los fenómenos virales Tim Payne y Vozinha, indicando que están "completamente abiertos".

El mandamás de los "albos" comentó que estuvieron conversando este tema: "De todas maneras, lo hemos conversado con Jaime, con Daniel -Morón- y escuché del ofrecimiento del presidente de Olimpia... estamos completamente abiertos"

El exfutbolista y ahora dirigente del "Cacique", también exministro del Deporte, profundizó sobre este posible duelo: "Bueno el tema deportivo por cierto es prioritario. Podemos tener distintas invitaciones a partidos amistosos, ustedes pudieron comprobar hace tres semanas tuvimos la posibilidad de ir a Bogotá, además de tener un trabajo preparatorio, terminar con un partido amistoso con Millonarios".

También profundizó en lo que será la preparación para la próxima temporada: "De hecho nos encontramos mirando lo que puede ser el proceso de pretemporada del año 2027, donde obviamente el poder alcanzar un objetivo durante este torneo nos permite con nuestro plantel ya mirar ese horizonte.

Por último agradeció este tipo de oportunidades: "Van a aparecer distintas instancias creo que eso es enhorabuena porque nos permite seguir no solamente avanzando en lo deportivo otorgando más experiencia. Además tenemos el atractivo para los socios, los hinchas, los simpatizantes de que puedan admirar, vivir y convivir con este tipo de situaciones, como la de este miércoles".