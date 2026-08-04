[En vivo] Senado realiza votación final de la megarreforma

La Sala del Senado lleva a cabo, la tarde de este martes, la votación del informe de la comisión mixta de la bullada megarreforma impulsada por el Gobierno, cuya última discusión se centra en la fórmula de compensación a los municipios producto de la exención de contribuciones para adultos mayores, artículo que se encuentra pendiente.

El debate se enfoca en cómo el Estado devolverá los 190 millones de dólares que las arcas locales dejarán de percibir. La propuesta del Ejecutivo contempla dividir los recursos: 110 millones de dólares destinados al Fondo Común Municipal y 80 millones de dólares que se reintegrarían de manera directa a cada comuna.

Sin embargo, esta fórmula generó divisiones internas y dudas en senadores que resultan clave para alcanzar el quórum calificado de 26 votos.

Durante esta jornada, previo a la votación final del proyecto estrella del Ejecutivo, los senadores por la Región de Coquimbo Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI) concretaron un acuerdo con el Gobierno para dar su voto a favor de la iniciativa, a cambio de la entrega de recursos para la reconstrucción de la zona afectada por el reciente temporal.

Tensas intervenciones y acusaciones entre senadores

El debate en la Cámara Alta también ha estado marcado por críticas y acusaciones entre los distintos senadores, algunas de ellas no ligadas a la discusión del proyecto propiamente tal.

El senador Iván Flores (DC) criticó a quienes comprometieron su voto a favor de negoiaciones particulares, enfatizando que la votación de la iniciativa no se debe centrar en "transacas".

En tanto, la senadora Fabiola Campillai (independiente) cuestionó al senador Miguel Becker (RN) por entregar recomendaciones sobre el uso recursos municipales, recibiendo una crítica por parte de su par Rodolfo Carter (independiente-Partido Republicano).

Asimismo, el senador Javier Macaya (UDI) acusó a la oposición de llevar a cabo una "especie de lucha de clases" por criticar la excención de las contribuciones a mayores de 65 años.

Discusión marcada por diferencias entre alcaldes

La tribuna del Senado se ha reflejado una profunda diferencia entre alcaldes de distintos sectores políticos, evidenciando visiones contrapuestas sobre la equidad territorial en Chile.

"Hemos tenido una diferencia profunda. Hoy día estamos en un momento complejo a nivel de alcaldes y alcaldesas. Está dentro de las posibilidades armar otra estructura en la cual nos podamos agrupar", dijo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En tanto, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, cuestionó: "Muchos de nosotros hemos sido insultados, descalificados por colegas que debieran perseguir los mismos objetivos que nosotros. Yo con mucho cariño les diría que cuando una injusticia te favorece, no quiere decir que esa injusticia no exista".

Por otro lado, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, aseguró no tener "ningún un problema en discutir el Fondo Común Municipal de manera posterior. Lo que necesito como alcaldesa es que mis vecinos y los vecinos de todas las comunas tengan la tranquilidad de que los servicios que se les prestan se van a poder seguir prestando".

Mientras que, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, descartó "un quiebre en el municipalismo. El municipalismo es uno solo. No soy el dueño de la Asociación Chilena de Municipalidades. Hay un momento complejo, en todas las familias hay diferencias".

Votación momentánea

De esta manera han votado los distintos senadores, luego de sus respectivas intervenciones: