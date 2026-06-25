Colo Colo firmó alianza con Olimpiadas Especiales Chile

Colo Colo anunció este jueves una alianza con Olimpiadas Especiales Chile, de cara a los Juegos Mundiales 2027 que se celebrarán en Santiago.

"Para nosotros es un orgullo esta alianza, el deporte tiene que ser inclusivo, trabajado con empatía, respeto a la diversidad", declaró Paloma Norambuena, directora de Blanco y Negro.

Por su parte, Israel Castro, director de Olimpiadas Especiales, también valoró esta alianza y resaltó que el anuncio fuera en el Monumental, a la que llamaron "la casa de todos los chilenos".

En la actividad, estuvieron presentes Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo, quienes regalaron camisetas a los deportistas Javier Saldaña, Danila Buzzeti, Felipe Soto y Martín Leiva.