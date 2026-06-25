Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago9.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo firmó alianza con Olimpiadas Especiales Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club será embajador de la entidad rumbo a los Juegos Mundiales de 2027.

Colo Colo firmó alianza con Olimpiadas Especiales Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo anunció este jueves una alianza con Olimpiadas Especiales Chile, de cara a los Juegos Mundiales 2027 que se celebrarán en Santiago.

"Para nosotros es un orgullo esta alianza, el deporte tiene que ser inclusivo, trabajado con empatía, respeto a la diversidad", declaró Paloma Norambuena, directora de Blanco y Negro.

Por su parte, Israel Castro, director de Olimpiadas Especiales, también valoró esta alianza y resaltó que el anuncio fuera en el Monumental, a la que llamaron "la casa de todos los chilenos".

En la actividad, estuvieron presentes Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo, quienes regalaron camisetas a los deportistas Javier Saldaña, Danila Buzzeti, Felipe Soto y Martín Leiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada