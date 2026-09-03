En medio de controversia por Estrecho de Magallanes: Presidente Kast recibió a Javier Milei en La Moneda

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó cerca del mediodía de este jueves al Palacio de La Moneda para reunirse con su par chileno, José Antonio Kast.

Es primera vez que Milei, que ya participó en esta jornada en el Foro Madrid, ingresa a La Moneda en sus tres años de mandato, donde no se reunió con el expresidente Gabriel Boric.

El mandatario, acompañado por su hermana Karina, fue recibido por Kast y su esposa, la primera dama María Pía Adriazola.

Ante las consultas de los periodistas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, situación que ha generado controversia durante las últimas semanas, ninguno de los presidentes realizó declaraciones.

La cita se extendió por 41 minutos y no se realizó una declaración conjunta tras el encuentro ni un punto de prensa del canciller Francisco Pérez Mackenna sobre este tema.

Sobreexpectativa

El exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, dijo que "hubo una sobreexpectativa sobre su venida. Si esto hubiera sido una visita de Estado o una visita de trabajo bilateral, lo comprendo, pero esto era una venida privada al Foro Madrid y aprovechó para hacer una visita de cortesía al Presidente. Yo no esperaba más que eso".

"Lo que pasa es que el decreto donde aparece la expresión equivocada del control conjunto sobre el Estrecho forma parte del decreto que forma las líneas directrices de la política de defensa de Argentina. Eso normalmente tiene una duración de cuatro o cinco años", puntualizó.

Mientras tanto, la directiva de la UDI pidió a Cancillería tratar la extradición de Galvarino Apablaza, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

El secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma, comentó que "efectivamente se ha tratado muchas veces, por muchos presidentes de muchos colores políticos. En su momento estuvieron firmados los documentos, pero esta persona se dio a la fuga, si es que desde el Poder Judicial argentino, nosotros esperamos que se pueda cumplir, y también por apoyo político de un gobierno que ponga a disposición a todas sus policías para dar con el paradero del autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, creemos que se puede".

"El propio Presidente de la República, que conoció a Jaime Guzmán, le va a hacer una solicitud personal en la bilateral del día de hoy y esperamos poder lograr de una vez por todas la detención de Galvarino Apablaza, para que sea extraditado a nuestro país", recalcó.