Colo Colo hizo oficial la salida de Salomón Rodríguez

A través de un escueto comunicado, Colo Colo ratificó la partida del delantero Salomón Rodríguez al club Montevideo City Torque, de Uruguay.

En su breve escrito, Blanco y Negro oficializó que el delantero "se incorporará a su nuevo club en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026", junto con desearle suerte.

Con contrato vigente hasta 2027, el delantero tuvo un pésimo rendimiento en su primer año como "Cacique", especialmente considerando su fichaje por más de un millón de dólares: Marcó apenas tres goles en 26 partidos jugados.

El propio delantero ya había dicho adiós ante los medios justo antes de abordar su vuelo a Uruguay, admitiendo que "no cumplí las expectativas".