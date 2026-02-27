Colo Colo ratificó su formación para el Superclásico ante Universidad de Chile

Colo Colo realizó este viernes su penúltimo entrenamiento de cara al Superclásico 199 contra Universidad de Chile, con la ratificación de su oncena estelar para este domingo 1 de marzo.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la práctica estuvo a cargo de los ayudantes de Fernando Ortiz, pues el DT debió ausentarse por el nacimiento de su segundo bebé, situación que también impidió su presencia en la conferencia de prensa oficial del jueves recién pasado.

En cuanto al esquema del "Cacique", mantendrá la alineación que le ha permitido obtener tres victorias consecutivas, aunque destaca el retorno de Javier Correa luego de superar su lesión.

Así, Colo Colo alista un 11 con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

Cabe recordar que el partido de este domingo en el Monumental arrancará a las 18:00 horas y podrás seguir todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.