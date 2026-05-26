Colo Colo reservó el Estadio Nacional para recibir a Cobresal

Si bien aún restan más de dos semanas, Colo Colo decidió reservar el Estadio Nacional para el duelo que debe jugar ante Cobresal como local el próximo 13 de junio por la fecha 15 de la Liga de Primera.

Esto porque la cancha del Estadio Monumental quedó con variadas complicaciones en su césped luego del recital ofrecido el pasado fin de semana por el cantante argentino Milo J, quien llevó al recinto de Macul más de 50 mil personas.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la solicitud ya está hecha y en caso de confirmarse el cambio de escenario para ese partido, el aforo será de 30 mil personas.