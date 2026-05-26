Kast designó como embajadores a los exsenadores Chahuán y Coloma

La Cancillería anunció este martes que el Presidente José Antonio Kast designó a los exsenadores de Chile Vamos Francisco Chahuán (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) como embajadores de Chile en México y España, respectivamente.

Respecto de la trayectoria de Chahuán, el comunicado del Ejecutivo destaca que el abogado y magíster en Relaciones Internacionales presidió en dos oportunidades la Comisión de Relaciones Exteriores durante su periodo en la Cámara Alta (2010-2026).

Asimismo, apunta que, cuando era diputado (2006-2010), el militante RN formó parte de los grupos interparlamentarios chileno-chino, chileno-palestino, chileno-sirio, chileno-sueco, chileno-ruso y chileno-indio.

En cuanto a Coloma, la Cancillería recuerda que fue presidente del Senado entre 2023 y 2024, además de encabezar la Comisión de RR.EE. y participar en el grupo interparlamentario chileno-alemán durante su paso por esa corporación (2002-2026).

En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que da cuenta de un total de seis nombramientos realizados por el Mandatario, también figura el exdiputado Jorge Tarud (ex-PPD), como el nuevo representante en Bélgica.

Previamente, Tarud fue embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente.

Como diputado (2002-2018), en tanto, presidió la Comisión de RR.EE. de la Cámara y colideró la Comisión Mixta Unión Europea-Chile.

Este trío de exlegisladores se suma a otros dos exparlamentarios que ahora representan a nuestro país en el exterior: el exdiputado Issa Kort y la exsenadora Luz Ebensperger (ambos UDI), hoy embajadores de Brasil y Uruguay, respectivamente.

Nuevos representantes en China, Suecia y La Paz

Por otro lado, Kast designó como nuevo embajador de Chile en China al exsubsecretario de RR.EE. Alfonso Silva, quien anteriormente ha representado a nuestro país en Estados Unidos, India y Canadá.

El abogado también fue director general de Política Exterior y coagente de Chile en el caso planteado por Bolivia sobre Obligación de Negociar Acceso al Mar ante la Corte Internacional de Justicia.

El Mandatario además nombró como embajador de Chile en Suecia al diplomático Rodrigo Olsen, quien ya ha cumplido dicho rol en Austria y Finlandia, y también ha sido representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.

A su vez, Olsen cuenta con una vasta trayectoria en la Cancillería, donde se desempeñó como secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos.

Por último, fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, siendo designado como cónsul general de Chile en La Paz, rol que anteriormente había desempeñado en Río Grande, Argentina.

También ejerció como director de Planificación Estratégica y subdirector de Política Antártica Nacional en la Cancillería, y fue encargado de negocios de la Embajada de Chile en Venezuela.