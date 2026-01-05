Síguenos:
Colo Colo se trasladó al Complejo del Sifup para seguir con su pretemporada

Publicado:
Llévatelo:
El plantel de Colo Colo se trasladó al Complejo de Sifup, en Pirque, para continuar con su pretemporada de cara a los desafíos de 2026.

