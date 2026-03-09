Uno de los números más llamativos de este Lollapalooza Chile 2026 es el de HorsegiirL, una DJ alemana que se autopercibe como un caballo y cuya identidad real nunca ha sido revelada. La artista inició su carrera en 2023 y desde entonces ha dado algunas entrevistas en formato parodia bajo el nombre de "Stella Stallion". Horsegiirl se presentará el viernes 13 en el Perry's Stage a las 19:00 horas.

