HorsegiirL, la DJ "therian" que se percibe como caballo y que estará en Lollapalooza 2026

Uno de los números más llamativos de este Lollapalooza Chile 2026 es el de HorsegiirL, una DJ alemana que se autopercibe como un caballo y cuya identidad real nunca ha sido revelada. La artista inició su carrera en 2023 y desde entonces ha dado algunas entrevistas en formato parodia bajo el nombre de "Stella Stallion". Horsegiirl se presentará el viernes 13 en el Perry's Stage a las 19:00 horas.

