"Idolo inmortal": La U homenajeó a Osvaldo González en el Estadio Nacional
Publicado:
Universidad de Chile aprovechó el duelo ante Universidad de Concepción para homenajear al defensor Osvaldo González, quien fue pieza clave en la histórica campaña en la Copa Sudamericana, certamen donde anotó un recordado gol a Vasco da Gama en el Maracaná, y en el tricampeonato azul.
