José Antonio Kast sostuvo reuniones bilaterales con líderes internacionales

Publicado:
A horas de asumir el mando del país, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este martes una serie de encuentros con líderes internacionales como el rey de España, Felipe VI; el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan; el miembro del gabinete de Japón, Matsushina Midori; el primer ministro de Haití, Alix Didier; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung.

