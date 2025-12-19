Colo Colo tendrá tres amistosos en Uruguay durante la pretemporada

El mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció tres amistoso en Uruguay para Colo Colo a la vuelta de vacaciones y notificó la fecha de reintegro de los jugadores al club.

Según información de Cooperativa Deportes, el elenco de Macul deberá volver a los entrenamientos el 3 de enero y luego de eso comenzará con los amistosos de pretemporada.

Mosa indicó que Colo Colo jugará tres amistosos en Uruguay y los rivales serán Olimpia, Peñarol y el rival del tercer partido saldrá entre Independiente, Vélez o Liverpool.

Asimismo, el presidente del "Cacique" confesó que aún se encuentran trabajando para reforzar el plantel e irán puesto por puesto luego de anunciar el fichaje de Matías Fernández.