Colo Colo venció a la sub 20 de Wanderers con doblete de Marcos Bolados

Colo Colo derrotó por 4-2 a Santiago Wanderers Sub 20 en un amistoso disputado este lunes a puertas cerradas en el Estadio Monumental, con el objetivo de mantener ritmo competitivo durante el receso de la Liga de Primera y que sirvió al equipo "caturro" para preparar su cita con Real Madrid en la Intercontinental.

Los goles del equipo dirigido por Fernando Ortiz, que perdía 2-0, fueron obra de Javier Correa, Marcos Bolados en dos oportunidades y Gedeón Díaz, uno de los jugadores de las divisiones menores que tuvo participación en el compromiso.

El cuadro "albo" comenzó el encuentro con Eduardo Villanueva en el arco; Alonso Olguín, Arturo Vidal y Agustín Silva en defensa; Matías Fernández, Cristian Díaz, Tomás Alarcón y Francisco Marchant en la zona media; Gedeón Díaz como enlace; y Javier Correa junto a Marcos Bolados en ataque.

El amistoso fue programado para dar minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en el empate ante Deportes Concepción.

Santiago Wanderers, en tanto, utilizó el compromiso como parte de su preparación antes de enfrentar a Real Madrid con su equipo Sub 20.