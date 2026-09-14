Crisis en la salud de la RM: urgencias vitales esperaron hasta 73 horas

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves problemas en los servicios de urgencia de la Región Metropolitana, constatando que pacientes en estado grave, que requerían atención inmediata, debieron esperar horas e incluso días.

En su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24, la CGR analizó "la oportunidad de la primera atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025".

Así, "pacientes cuya atención debía ser inmediata, o concretarse dentro de los primeros 30 minutos, permanecieron esperando durante horas e incluso días en hospitales de la Región Metropolitana", según la "información proporcionada por los mismos servicios".

Se determinó que "2.417 pacientes clasificados como riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los tiempos máximos establecidos por las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud. En total, más de 143 mil pacientes de las categorías de mayor gravedad no recibieron atención dentro de los plazos definidos para su condición clínica", detalló la Contraloría.

El detalle de las atenciones muestra "pacientes de riesgo vital que esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica".

"En tanto, en la categoría de alto riesgo se verificaron esperas de hasta 84 horas y 45 minutos. También se detectaron demoras de hasta 122 horas en pacientes complejos sin riesgo vital y de hasta 132 horas en pacientes clasificados como de bajo riesgo", añade el organismo.

Casi una de cada cuatro atenciones no cumple con plazos

En su CIC 24, la Contraloría encontró que 634.587 personas, "equivalentes al 27,7% de los pacientes incluidos en la revisión, fueron atendidas fuera de los tiempos de oportunidad establecidos para su respectiva categoría de priorización".

Respecto de los recintos con mayor cantidad de pacientes atendidos fuera de estándar, el informe identifica:

Hospital Sótero del Río, con 83.009 casos

Hospital Félix Bulnes Cerda, con 76.575

Hospital El Carmen, con 74.675

Hospital Barros Luco Trudeau, con 73.517

"A raíz de estos resultados, la CGR instruyó a los establecimientos hospitalarios y a los respectivos servicios de salud adoptar medidas para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de emergencia", dice un comunicado.

Asimismo, se ordena que "en casos de mayor gravedad en que se confirmen las demoras detectadas, instruir los procedimientos disciplinarios que correspondan".