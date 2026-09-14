Kast atribuyó su caída en las encuestas al "bencinazo" y al desempleo

A seis meses del inicio de su Gobierno, el Presidente José Antonio Kast afirmó que el denominado "bencinazo", provocado por la decisión de no recurrir al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, fue el primer golpe que recibió su popularidad.

"Hay que hablar con la verdad y la verdad duele", dijo el Mandatario en una entrevista con radio Agricultura, al abordar la caída sostenida de su aprobación en las encuestas.

"El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo, que estaba la alternativa, como algunos señalaban, de endeudar el país. Pero, endeudando el país, ¿cómo habríamos enfrentado el tema de las catástrofes? ¿Cómo enfrentaríamos ahora el tema de la vivienda?", sostuvo.

De todas formas, Kast defendió la medida y señaló que "distintos países optaron por fórmulas diversas, nosotros por la responsabilidad. La verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas, pero para nosotros es algo que va a pasar".

El desempleo como segundo factor

El Mandatario también identificó el desempleo como otro de los factores que afectan su popularidad.

"La gente hoy día, lo que está viendo, igual que nosotros, es la falta de trabajo que era evidente por 40 meses y que en estos meses estamos todavía pagando las consecuencias de un prolongado tiempo sin crecimiento en nuestra nación", afirmó.

En esa línea, destacó las iniciativas de "Modo Empleo" que está implementando el Ejecutivo para "lograr en lo inmediato hacer puentes para que ese desempleo se pueda encontrar después con empleo permanente, más y mejor empleo cuando estas inversiones se apliquen".

Según la última encuesta Cadem, la desaprobación del Presidente alcanzó un 61%, mientras que el respaldo a su gestión se situó en 34%.

En paralelo, desde la oposición han intentado instalar la idea de que estas Fiestas Patrias serán las más caras de los últimos años. En el oficialismo, en tanto, han surgido reflexiones como la del senador Javier Macaya (UDI), quien proyectó un repunte económico para el próximo año, pero advirtió sobre el debilitamiento con que la Administración podría llegar a ese momento debido a su caída en las encuestas.

Seguridad y estado de excepción

El Presidente defendió su gestión en materia de seguridad y moderó su postura respecto de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno.

En esta oportunidad, planteó que "ojalá que algún elemento de ese estado de excepción que se propuso quede". Sus declaraciones se producen luego de que afirmara en Cooperativa que esa herramienta era irrenunciable dentro de la reforma.

En medio de este escenario, el Mandatario convocó a los presidentes de los partidos oficialistas a una reunión en el Palacio de La Moneda, programada para este lunes a las 19:00 horas.