¿Cómo canjear entradas para la presentación de Vozinha en el Monumental?

Colo Colo informó el procedimiento para asistir a la presentación oficial de Vozinha, actividad que se desarrollará este miércoles 5 de agosto en el Estadio Monumental.

La ceremonia principal está programada para las 19:00 horas y el ingreso será gratuito, aunque los aficionados deberán realizar previamente el canje de sus entradas.

El evento también incluirá diferentes actividades para los seguidores del conjunto "albo", quienes podrán darle la bienvenida al arquero que destacó con Cabo Verde durante el Mundial.

¿A qué hora comienza el canje de entradas?

El canje gratuito comienza este martes 4 de agosto a las 17:00 horas, tanto para los accionistas e hinchas preferentes como para el público general.

Además, todos los asistentes deberán estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo, debido a que el acceso al recinto se realizará mediante los torniquetes y el sistema de reconocimiento facial utilizado durante los partidos.

¿Cómo ingresar a la presentación de Vozinha?

Los hinchas deberán realizar el canje correspondiente, completar previamente su inscripción en el Registro Facial del club y presentar la entrada obtenida para acceder al Estadio Monumental.

Colo Colo también comunicó que quienes necesiten estacionamiento podrán adquirirlo mediante Puntoticket.

La jornada será abierta y gratuita para los colocolinos, mientras el club espera una alta convocatoria para recibir públicamente a su nuevo guardameta.