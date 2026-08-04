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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Gobierno selló acuerdo con senadores de Coquimbo para destrabar último artículo de la megarreforma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI) comprometieron su voto a cambio de asegurar recursos "frescos" para la reconstrucción de la zona afectada por el temporal.

"Se va a generar un fondo de reconstrucción proveniente de enajenación de activos prescindibles por parte del Estado", explicó el exdiputado DC.

Gobierno selló acuerdo con senadores de Coquimbo para destrabar último artículo de la megarreforma
 ATON (archivo)

Con la concreción de este pacto, los parlamentarios darán su voto favorable al artículo pendiente del proyecto impulsado por Hacienda, que trata sobre la compensación a los municipios por concepto de contribuciones.

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El Gobierno selló este martes un acuerdo con los senadores de la Región de Coquimbo Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gaona (UDI), quienes solicitaban la disposición de recursos para la reconstrucción de la zona tras los temporales, a cambio de aprobar el último artículo pendiente de la megarreforma, que se votará esta misma tarde.

"Hemos suscrito un acuerdo con el ministro de Hacienda, (Jorge Quiroz), junto al senador Sergio Gahona, para garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región. (El acuerdo está) compuesto por recursos frescos y extraordinarios; no por reasignaciones y no por fondos del Gobierno Regional", subrayó el senador Walker.

Según explicó el parlamentario, el pacto apunta a "a generar un fondo de reconstrucción con recursos públicos provenientes de enajenación de activos prescindibles por parte del Estado y, acogiendo a la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco a la Ley 20.444, que establece un fondo nacional de reconstrucción que permite aportes públicos y privados", complementó el exdiputado DC.

El protocolo de acuerdo también señala, en uno de sus puntos, que su implementación deberá compatibilizar el financiamiento de la reconstrucción con responsabilidad fiscal, con el objetivo de recomponer gradualmente los ahorros soberanos, especialmente el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), para asegurar la respuesta del Estado ante futuras catástrofes.

Con este compromiso sobre la mesa, los parlamentarios darán su voto favorable al artículo pendiente, que trata sobre la compensación a los municipios por concepto de contribuciones, cerrando así un capítulo clave en la tramitación del proyecto estrella del Ejecutivo en el Senado.

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