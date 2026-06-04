El Club Social y Deportivo Colo Colo realizó este jueves un homenaje a las leyendas del club que ganaron hace 35 años la Copa Libertadores, el 5 de junio de 1991, y entre las figuras destacadas en esta velada brilló Marcelo Barticciotto, comentarista de Cooperativa Deportes. El "7 del pueblo" fue clave en la campaña de los albos en esa temporada, con memorable actuación ante Boca Juniors en las semifinales y con dos asistencias en la final contra Olimpia en el Monumental.

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