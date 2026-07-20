El mundo de "One Piece" será reconstruido pieza a pieza en su debut en el universo de los bloques con su propio especial de LEGO. A estrenarse el 29 de septiembre en Netflix, "LEGO One Piece" es una miniserie de animación de dos partes producida en colaboración con Lego Group, Shueisha y Atomic. Se trata de una reimaginación en clave de humor familiar de los eventos de las primeras dos temporadas del live-action, teniendo de regreso a las voces de los actores de la serie en acción real.

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