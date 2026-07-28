"Cóndor" Rojas criticó llegada de Vozinha: A Colo Colo no le ayuda

El exguardameta seleccionado nacional Roberto "Cóndor" Rojas criticó la llegada de Vozinha a Colo Colo, debido a su edad y a que se interpondrá en el desarrollo de Gabriel Maureira.

Al igual que varios otros referentes del cuadro "albo", como Esteban Paredes, el "Cóndor" manifestó su desacuerdo con la decisión de Blanco y Negro de traer al portero de 40 años que destacó con Cabo Verde y se viralizó en el Mundial 2026, debido a que tapará a los goleros de proyección como son Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva.

"Traer uno de 40 años es impedirles que sigan jugando y desarrollándose. Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda", reconoció el otrora meta a La Tercera.

"Si Colo Colo fuera detrás de un arquero que tenga 29 ó 30 años estaría bien. Pero de uno de 40 es más difícil. Esos muchachos que ya tienen un camino ven un arquero que tiene cierta edad y que no va a tener más rendimiento que el que tuvo, que es esporádico, como el que tuvo en la Copa del Mundo, y se desmotivan", añadió.

Por último, Rojas advirtió: "Pasó lo mismo con Luis Gabelo Conejo, que lo contrataron en Europa (Albacete) y no llegó ni a jugar. Hoy el rendimiento físico es clave".