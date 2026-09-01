Correa criticó sanción del Tribunal: Da rabia porque no eres libre de expresarte

Javier Correa, delantero de Colo Colo, criticó el castigo de dos fechas que aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP por sus gestos después del Superclásico, señalando que no hay libertad para expresarse y que lo sucedido en el Estadio Nacional no fue contra los hinchas de la U.

"Es un chiste. Mejor quedarte en casa tomando mate y que te den la sanción, ya está. Tendríamos que averiguar de qué hincha son los que dan el veredicto. Para mí debería ser en vivo para que la gente vea sus reacciones y sus caras, porque ahí estás regalado, no te contestan y no te dicen nada. Yo siento que es parcial. Capaz que por decir esto te perjudica pero no estoy diciendo nombres ni nada, pero siento que es 'castiguemos porque es Colo Colo'"", declaró Correa en el canal de Youtube de Arturo Vidal, capitán del equipo.

Correa también expresó que "obviamente confío en mis compañeros y en lo que venimos haciendo, confío en lo que trabajamos, pero me da rabia porque no eres libre de expresarte en ningún momento, no eres libre de hacer nada porque estábamos al lado y la reacción fue a los camarógrafos, y en ningún momento vi a la gente si qué les puedo decir, no tengo nada contra ellos".

El argentino también ironizó con el asunto: "Obvio no me quieren porque juego en Colo Colo, pero es folclore. Ahora que digo esto me van a dar cadena perpetua".

Pese a sus críticas, Correa se disculpó con Colo Colo y los hinchas por la situación.

"Pido disculpas a la gente y la institución como tal. Tengo que ser responsable de lo que hago, pero tienen que entenderme. Trato de ser ejemplo en el día a día...Pero estas cosas te dejan mal parado y expuesto", expresó.

El próximo partido de Colo Colo, sin el suspendido Correa, será ante Huachipato, el domingo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Concepción.