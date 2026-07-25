La Serena: Voluntarios y vecinos ayudan en limpieza y reconstrucción de pueblo de Islón
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Voluntarios y vecinos realizan este sábado labores de limpieza de escombros y reconstrucción del sector del pueblo de Islón, en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo), que se vio afectado por un aluvión provocado por las intensas lluvias del reciente sistema frontal.
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