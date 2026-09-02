Correa y el camino de su hijo en el fútbol: Tiene que salir de mi imagen, a veces lo castigan más por ser "hijo de"

Durante una distendida transmisión en vivo donde Javier Correa y Arturo Vidal repasaron la actualidad de Colo Colo, el delantero argentino tuvo un momento de intimidad y habló sobre su rol de padre y el presente de su hijo Bautista en el fútbol formativo del cuadro albo.

Al ser consultado por el proceso, el atacante trasandino fue claro respecto a la compleja mochila que significa llevar su apellido: "Bauti tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aprendiendo. Creo que él tiene que salir de mi imagen también, porque es 'el hijo de', y eso es lo difícil. A veces lo tratan y lo castigan más de lo normal", confesó Correa.

Pese a las exigencias adicionales, el delantero albo confía plenamente en la fortaleza mental y deportiva del joven: "Se va a hacer fuerte. Tiene condiciones y tiene hambre, que eso es lo que lo caracteriza y siempre se lo digo. Yo lo trato de ayudar siempre, quiero que gane hasta diciendo 'buenos días', pero después todo depende de él", afirmó Correa, quien en reiteradas ocasiones ha podido celebrar con su retoño en el borde de la cancha del Estadio Monumental.

"Ese momento con mi hijo... yo no sé si él tomará conciencia, pero es divino. Cada vez que lo veo ahí afuera, es como que quieres frenar todo y quedarte ahí un ratito", expresó.