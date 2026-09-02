Frente Amplio ante Foro Madrid: Cerimedo asistiría si no estuviera preso

Este jueves y viernes se desarrollará en Santiago una reunión del Foro Madrid, grupo internacional creado por la Fundación Disenso, centro de pensamiento del partido español de extrema derecha Vox, y que convocará a líderes políticos afines a ese pensamiento, entre los que estará presente el Presidente José Antonio Kast, miembro fundador. Y se ha generado un gran debate acerca de la conveniencia de su participación en la cita en la que también estará el Mandatario argentino, Javier Milei.

Fue uno de los temas abordados por los panelistas de El Primer Café en Cooperativa, en la jornada previa al inicio de la cita: si bien se reconoce el derecho del Jefe de Estado de ser parte de este conglomerado, la oposición ha sido muy dura con la idea de que asista con la investidura que hoy posee como Jefe de Estado chileno.

Así lo expresó el director de contenidos del Frente Amplio, Andrés Couble, quien expuso que "me llama la atención lo que dice el Presidente Kast en el sentido de 'si yo fui en el pasado, por qué no ir ahora'. Bueno, porque ahora es Presidente de la República. Me parece que si no se entiende esa diferencia y se cree que es una señal de coherencia que como Presidente haga todo lo que hacía como candidato eterno o lo que hacía en el pasado, es que el Presidente Kast no logra habitar el cargo. Como Presidente tiene una responsabilidad distinta".

"Eso no quiere decir que se le quiera censurar, que se le quiera prohibir; él tiene la libertad de ir o no ir, y nosotros de opinar de aquello. Y si él va, tiene que hacerse cargo de la señal política que significa ese espacio. Ellos trabajan en torno al enemigo interno; en la política no tiene adversarios al frente, sino tiene enemigos que casi hay que eliminar. Son anticomunistas, antisocialistas y, por lo tanto, ellos son los enemigos", añadió el dirigente.

"Y usan esta granja y red de bots para instalar la mentira en torno a sus adversarios. O sea, Fernando Cerimedo estaría en el foro si no estuviera hoy día condenado o en un proceso judicial abierto, sin duda. Es parte del corazón de la estrategia política que usa ese grupo para hacerse espacio en los distintos países. Y creo que el ejemplo de Fernando Cerimedo es lo que lo muestra más patentemente", argumentó.

Krauss: Son discursos de exclusión

Una visión similar expuso la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, quien afirmó que "los presidentes de la República no es que actúen para caerle bien a todo el mundo, pero asumen una responsabilidad de Estado y por lo mismo se comportan como tales; tienen una visión más grande".

Su cuestionamiento apunta a que "si uno lee la carta de constitución y las infinitas intervenciones de los líderes del Foro Madrid, incluido el Presidente Kast, están centrados a propósito no de traerles a los pueblos o prometerles a los pueblos esperanza hacia el futuro, sino que son discursos de exclusión. Que es lo que claramente, por lo menos en mi país, o al menos yo no quiero para mi país, que construya quien sea un proyecto político suponiendo exclusiones: anticomunismo, contra el socialismo".

"Nosotros, la Democracia Cristiana, a partir del humanismo cristiano, tiene una percepción de la dignidad de la persona humana y por qué tenemos que jugarnos. Entonces, yo invitaría a estos proyectos identitarios, de donde vengan, a que disputamos en el campo de las ideas en pos del bien común y de la dignidad de la persona humana: si hay algo que nos compromete más allá de izquierdas o derechas, más allá de sectores en un sentido u otro, más allá de empleadores o trabajadores, es de verdad proteger la democracia y comprometernos frente a ella", expuso la dirigenta.

Guzmán: Foro de carácter ideológico e identitario

Pese a ser parte del oficialismo, Evópoli también ha cuestionado la participación del Mandatario en esta cita. Y lo reiteró el diputado de ese partido Jorge Guzmán: "Nosotros lo que venimos diciendo hace rato es que hubiésemos preferido la no participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid. Es un foro de carácter ideológico, de postura identitaria, posturas que no compartimos y que sentimos que el Jefe de Estado, el máximo representante del país, no debe exponerse finalmente a este tipo de instancias que pueden complejizar la posición de Chile respecto a distintos temas".

"Me refiero en lo particular, por ejemplo, al multilateralismo, a la opinión que pueda tener el Foro Madrid respecto de las organizaciones internacionales o el cambio climático, o también las relaciones que tienen con nuestros legítimos adversarios políticos, que es la izquierda. Desde Evópoli hemos estado siempre muy en contra de las dictaduras, pero eso no quiere decir que la izquierda sea en sí misma una dictadura. Es legítima la posición de nuestros adversarios políticos y, por tanto, creemos que el Presidente, al participar de dicha instancia, de cierta medida se puede ver envuelto en las conclusiones que salen de una reunión identitaria e ideológica como esta", detalló el parlamentario.

Sin embargo, le dio un tono de optimismo a su opinión: "Dicho eso, y en atención a los hechos consumados y a que el Presidente va a participar en la instancia, queremos confiar en lo que ha dicho el Presidente: que va a tener un discurso más bien moderado, que no va a generar conflicto y que, en definitiva, puede sorprender a todos quienes hemos levantado la voz respecto a lo inoportuno o no tan positivo de su participación en esta instancia".

Bruna: Valoro su coherencia

La voz disidente en este panel fue la del secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien afirmó que "yo valoro que el Presidente Kast participe del foro. Yo creo que si ha participado siempre, me parecería inconsistente que no participara de este. Efectivamente hay que esperar a ver qué es lo que dice el Presidente".

Y enfatizó en que "ahí está la coherencia del Presidente. Si es que ha participado antes, ¿por qué ahora no participaría? Yo de verdad valoro esa coherencia".

Incluso defendió dichos del hoy Mandatario en pasadas reuniones de este grupo, como que "la pesadilla en Chile, los problemas habían comenzado bajo la administración socialista de Bachelet". Ante ello, el dirigente afirmó que "esto lo podemos ver con la reforma tributaria que hizo Bachelet, que fue un fracaso en materia económica. Y sus retrocesos, por ejemplo, en materia educacional, en derecho de los padres, yo sí creo que hay ahí retrocesos".