Kast arremetió contra el sector de Jara: "Jamás habrían presentado una reforma de seguridad así"

El Presidente José Antonio Kast volvió a defender este miércoles su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad y descartó, pese a algunos cuestionamientos oficialistas, un escenario de duda sobre si a su sector le importa más el fondo de la iniciativa o la autoría de quien lo suscribe.

Esta indecisión se planteó luego de que los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Cristián Vial (independiente-Republicanos) manifestaran reparos a respaldar esta reforma si fuera impulsada por la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC).

Frente esto, el jefe de Estado descartó que una propuesta similar hubiese podido nacer de los sectores de izquierda, recordando posturas expresadas en la pasada campaña presidencial y los primeros meses del mandato anterior.

Kast enfatizó que "alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación (reforma) como esta". (FOTO: ATON)

"Nunca hubieran estado en esa situación (de debatir esta reforma), porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta. Es cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales y quién favorecía el ingreso de la migración irregular: el sector de Jeannette Jara", arremetió Kast en un punto de prensa en Punta Arenas.

En esta línea, llamó a mirar "la reforma refundacional (Convención Constitucional) que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric: no había equilibrio de los poderes y había una denostación hacia la autoridad policial. Por lo tanto, esa situación jamás se habría dado".

Junto con sus críticas a la postura de la oposición durante la pasada Convención Constitucional -cuyo triunfo del Rechazo conmemora un nuevo aniversario-, el gobernante acusó que los avances legislativos en seguridad alcanzados durante el mandato precedente no obedecieron a una convicción ideológica genuina, sino a la fuerte presión y exigencia de la ciudadanía frente a la crisis delictual.

Asimismo, la autoridad reafirmó que el enfrentamiento directo al crimen organizado ha sido históricamente una bandera de su sector y de quienes defienden la libertad.

"Deje de descartarse conmigo y haga su pega", la respuesta de Jara

A través de su cuenta en la red social X, Jara respondió a los cuestionamientos de Kast y le pidió que "deje de descartarse conmigo y haga su pega".

Asimismo, llamó a que el gobierno "levante el secreto bancario" y cumpla con la "pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio".

"¿O quedó muy cansado después bajarle los impuestos a los más ricos?", arremetió la otrora secretaria de Estado.