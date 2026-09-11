CSD Colo Colo a 53 años del golpe: "Por la memoria, la verdad y la justicia"

En el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, el Club Social y Deportivo Colo Colo usó sus redes sociales para destacar la importancia de la memoria histórica y ratificó su postura irrestricta en favor de la democracia y los derechos humanos en Chile.

"Como Club Social y Deportivo Colo-Colo, conmemoramos esta fecha recordando a todas las personas que fueron víctimas de la violencia y las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país", expresó la entidad junto a una foto del Estadio Nacional siendo usado como centro de detención en los días posteriores al golpe de Estado de 1973.

Además, la entidad puso énfasis en la necesidad de mirar hacia adelante sin olvidar el pasado, subrayando el valor de las garantías de no repetición en la sociedad chilena:

"Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la democracia, la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Porque recordar es también una forma de construir un futuro donde hechos como estos nunca vuelvan a repetirse", complementó el comunicado.

La declaración cerró con una consigna clara y sentida: "Por la memoria. Por la verdad. Por la justicia".