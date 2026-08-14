CSyD Colo Colo alista homenaje a Mirko Jozic: Será en el Caupolicán con música, humor y figuras del 91

El Teatro Caupolicán será el escenario de una masiva jornada de homenaje a Mirko Jozić, histórico director técnico de Colo Colo, en un evento conmemorativo que reunirá fútbol, memoria y espectáculos en vivo el próximo lunes 9 de septiembre.

El punto central de la velada será un diálogo en profundidad entre el estratega croata -artífice de la obtención de la Copa Libertadores en 1991- y el comediante y director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, Pedro Ruminot. En el escenario, ambos repasarán pasajes de la vida del entrenador y los hitos más recordados de su exitosa etapa en Macul.

El homenaje contará además con la presencia de varios integrantes del histórico plantel albo campeón de América, junto a otros referentes de la institución e invitados especiales.

En el plano artístico, la cita ofrecerá una variada cartelera musical con las presentaciones de Princesa Alba, Pablo Ilabaca, Andrés de León, Bloque 8 y Cofraband, además de un show de humor a cargo de Sergio Freire.