CSyD Colo Colo proyecta un gran homenaje a Mirko Jozic en el Estadio Monumental

Colo Colo comenzó la planificación de una serie de actividades para conmemorar el aniversario del histórico título de la Copa Libertadores de 1991 luego de que hace un par de semanas se cumpliera 35 años de aquel hito.

Y uno de los protagonistas de estas celebraciones será el director técnico croata Mirko Jozic, quien confirmó que viajará a Chile en septiembre de este año junto a su familia.

En el marco del partido de los albos frente a Deportes Recoleta por la Copa Chile, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, entregó detalles sobre el avance de las gestiones y el deseo de realizar un homenaje masivo en Macul.

"Hemos hecho una solicitud formal a Blanco y Negro para que podamos usar nuestro estadio para poder hacer una gran fiesta para los socios e hinchas, como se merece Mirko", reconoció el dirigente.

En esa misma línea, Valladares complementó que el estratega europeo "va a estar acá en septiembre con su familia y esperamos hacer un gran evento, como amerita el técnico más importante en la historia de nuestro club".

Desde el Club Social esperan la aprobación de la concesionaria para dar curso a los preparativos de una jornada que pretenden sea compartida con la parcialidad colocolina.

"Esperamos hacer algo de lo que todos podamos ser parte y que sea un gran hito. Esperamos hacerlo acá en nuestra casa, es con lo que soñamos. Es una idea que tenemos para homenajearlo a él y a Colo Colo 91", añadió el timonel de la corporación.

Finalmente, Valladares adelantó que se está trabajando en otras instancias complementarias para relevar la campaña del cuadro campeón de América: "También estamos trabajando en otras actividades para acercar otras instancias con Mirko, Colo Colo 91 y la historia grande de este club. Esperamos la respuesta para avanzar (...) y que todos seamos parte, iniciando el camino a los 100 años del club".