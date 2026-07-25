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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Cuándo llega el "fenómeno" Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Cabo Verde arribará al país para someterse a los exámenes médicos y completar su incorporación al conjunto "albo".

¿Cuándo llega el
 Agencia Xinhua
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Colo Colo espera la llegada de Vozinha, arquero de 40 años que alcanzó notoriedad mundial por sus actuaciones con Cabo Verde en la Copa del Mundo, donde apareció como el mejor portero en el equipo ideal de la FIFA.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó el acuerdo con el guardameta y anunció que será refuerzo del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Vozinha llegará a Chile este martes para realizarse los exámenes médicos de rigor y completar los últimos trámites antes de firmar su contrato con el conjunto "albo".

Tras superar las evaluaciones, el portero será presentado y se incorporará a los entrenamientos para competir por la titularidad con Gabriel Maureira, quien ocupa el arco después de la lesión de Fernando de Paul.

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