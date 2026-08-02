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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Cuándo llega Vozinha a Chile para sellar su fichaje en Colo Colo?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero caboverdiano está a pocas horas de aterrizar en nuestro país.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile para sellar su fichaje en Colo Colo?
 Xinhua
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Vozinha revolucionó a los hinchas de Colo Colo con el inicio de su esperado viaje a Chile este domingo 2 de agosto para cerrar su traspaso con el "Cacique", iniciando la cuenta regresiva respecto a su arribo al país.

Cooperativa Deportes pudo saber que el portero bajará del avión aproximadamente a las 20:30 horas de este mismo domingo.

El guardameta se embarcó en un vuelo directo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid a Santiago, operado por la aerolínea Iberia.

Se estima que el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional "Arturo Merino Benítez" será cerca de las 20:00 horas, a lo que debe sumarse el tiempo de rodaje y los trámites de rigor en el terminal.

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