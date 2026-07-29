Diego Valdés y Jordhy Thompson siguen rondando como opciones en Colo Colo

A la espera del arribo del portero Vozinha, en Colo Colo siguen trabajando para sumar refuerzos en este mercado de mediados de año y en ese sentido dos son los nombres que aún suenan en el Estadio Monumental: Diego Valdés y Jordhy Thompson.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el futbolista de Vélez Sarsfield es el principal candidato dado que tiene la intención de vestir la camiseta "alba".

En Macul saben de ese deseo y es por eso que están a la espera de que sea el propio jugador quien destrabe su salida del elenco de Liniers.

Ante ello, Colo Colo esperará hasta el límite del mercado de pases (en la previa de la fecha 19) para contar con el formado en Audax Italiano.

Algo más lejos está Thompson, quien se mantiene en rebeldía con el club ruso Orenburg.

De hecho, el jugador se presentó este miércoles en el Monumental aunque solo como visitante.

Eso se suma a que en el cuadro albo no lo descartan dado que Fernando Ortiz dio la venia si es que se dan las condiciones para ficharlo entendiendo que se trata de una alternativa por las bandas.