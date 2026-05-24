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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Dijiste un comentario de mi señora": Correa lanzó ácida frase en trastienda del triunfo sobre la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero fue fiel a su estilo cuando lo invitaron a hablar después del partido.
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Tras ser la figura en el triunfo de Colo Colo sobre la UC, Javier Correa pasó por los micrófonos de TNT Sports y protagonizó un tenso momento durante el programa de análisis posterior al compromiso.

El delantero argentino lanzó una ácida frase a uno de los comentaristas presentes en el panel de y le reclamó en directo por supuestas menciones a su vida privada.

Al ser presentado le correspondió sentarse junto al periodista Manuel de Tezanos, sobre quien el delantero indicó: "Justo con el que me tira bombas".

El comunicador lo felicitó por su actuación en Claro Arena y el argentino replicó: "Lo único que no me gustó fue que el otro día dijiste un comentario de mi señora, pero no pasa nada. Después lo hablaremos, cuando se corte esto", sostuvo.

De Tezanos replicó, sorprendido: "Yo no me refiero a la vida personal". 

"No pasa nada, tranquilo", respondió Correa.

Durante la conversación, el atacante señaló: "Digo las cosas, no las dejo pasar y soy así, para que este no se asuste... Lo vamos adejar así tranquilo. ¿Tienen pañales allá atrás?".

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