Director de Blanco y Negro criticó castigo a Correa: No es ejemplificador, es selectivo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó una severa resolución contra el delantero de Colo Colo Javier Correa al sancionarlo con cuatro partidos de suspensión que deberá cumplir en el Campeonato Nacional, tras sus polémicas declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa, a quien acusó de querer perjudicar sistemáticamente al club tras un partido de la Copa de la Liga.

A pesar de que el atacante trasandino se retractó públicamente a los pocos días mediante un video de disculpas, el organismo disciplinario decidió aplicar de todas formas la sanción, complicando el panorama deportivo de los albos para el inicio de la segunda rueda.

La resolución del tribunal generó inmediata molestia en el seno de la concesionaria Blanco y Negro, desde donde el director Nicolás Monckeberg utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por la severidad de la medida.

"Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo", expuso el directivo en su cuenta de X. Además, agregó que "a otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara".

Monckeberg fue un paso más allá en sus descargos y catalogó lo sucedido como un ensañamiento directo contra el club: "El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución", sentenció.

Con este escenario, el atacante argentino se perderá los cuatro primeros partidos de la segunda rueda, aunque desde la concesionaria apuestan por una apelación.