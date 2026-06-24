Amuch urge reformas tras crimen de niño: "Hoy sale muy barato delinquir y más si eres menor"

"A los delincuentes hoy día les sale muy barato delinquir, más si eres menor de edad", afirmó a El Diario de Cooperativa el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), José Manuel Palacios (UDI).

Sus declaraciones se dan tras el cruento robo con homicidio en San Bernardo que cobró la vida de un niño de 12 años, un hecho que volvió a posicionar en el centro de la agenda pública la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y el despliegue de Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

Palacios instó al Congreso y al Ejecutivo a acelerar una reforma profunda a la normativa de menores, advirtiendo que las bandas de crimen organizado están reclutando activamente a adolescentes debido a las bajas penalidades y la laxitud del sistema actual.

"Evidentemente este es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. (...) Yo comparto que la ley de responsabilidad en menores tiene que cambiar. O sea, hoy día tenemos desde muy chiquitos escuelas delictuales a un muy bajo costo para los jóvenes que delinquen. Tenemos que tratar de revertir eso", sostuvo el jefe comunal.

"Acá hay un tema mucho más estructural: hoy día, por ejemplo, delinquir o cometer un delito menor es gratis. Acá en Chile no pasa nada si tú robas celulares, bicicletas, asaltas a una persona en la calle —incluso con un cuchillo— y le quitas la gargantilla... No pasa nada. A esa persona tú la puedes identificar, la han de detener, pero finalmente va a acumular 60 delitos similares y la implicancia que va a traer eso es muy menor. O sea, a los delincuentes hoy día les sale muy barato delinquir, más si eres menor de edad. Entonces, hay que también cambiar la estructura. Hay un 50% de los delitos que quedan sin sanción o sin condena", profundizó.

Para frenar esta escalada, el alcalde propuso un giro radical en las sanciones a las incivilidades y delitos menores: golpear el bolsillo de los infractores mediante multas severas y el retiro inmediato de subsidios estatales, emulando políticas públicas implementadas en Europa.

"Respecto al tema de menores, hay que evitar, en el fondo, la escuela del delito. Para evitar la escuela del delito lo que hay que hacer es desarrollar una estrategia (...) de sanciones que signifiquen recursos, multas, plata para el delincuente, y si no, una pena de cárcel efectiva o perder beneficios también, como lo está planteando hoy día el Gobierno. Me parece que eso es una medida que desincentiva el cometer los delitos porque hoy día el robar un celular y venderlo en el mercado negro es mucha plata y muy fácil", argumentó, citando el éxito de estos modelos en el Reino Unido.

Militares a la calle: puntos fijos y respaldo político

Al ser consultado sobre la propuesta de incorporar efectivos de las Fuerzas Armadas a labores de orden público —idea respaldada por alcaldes de diversas colectividades—, Palacios se mostró completamente a favor, aunque bajo condiciones estrictas de capacitación y protección legal para los uniformados, descartando de plano los patrullajes móviles tradicionales.

"Yo creo que pueden salir, ni un problema, pero tenemos que darles el respaldo y tenemos que entregarles las capacidades también, capacitarlos, igual que como capacitamos a nuestros inspectores municipales. Ojo que en París está lleno de militares en la calle, y en muchos países. O sea, no es algo tampoco tan extraño. (...) Pero hay que hacerlo con un Ejército que esté empoderado, que tenga las herramientas y que después las mismas personas que están pidiendo que salgan a la calle no los estén persiguiendo. Ese es el punto", advirtió.

Asimismo, detalló cuál debiese ser la función operativa de las ramas castrenses en la Región Metropolitana: "El Ejército no va a estar patrullando en las calles como lo hacemos nosotros o lo hace Carabineros. Lo veo poco práctico y poco útil (...) Si tú vas a la Torre Eiffel, vas a ver al Ejército resguardando lo que podría llamarse una zona crítica o zonas complejas que evidentemente son atractivas para la comisión de un delito, pero donde no se puede tener un carabinero de punto fijo ni un inspector municipal. (...) El Ejército, por supuesto, que debería estar en punto fijo, sería mucho más útil".

El "cuello de botella" de la información

Finalmente, el presidente de la Amuch apuntó sus dardos hacia las restricciones que impiden a los municipios cruzar bases de datos clave para optimizar la prevención delictual mediante tecnología de punta y cámaras de televigilancia.

"Hay distintos cuellos de botella. Nosotros habíamos peleado muchísimo, por ejemplo, el acceso a la información (...) Hoy día tenemos una ley, pero todavía está durmiendo un reglamento. Necesitamos máxima celeridad para ese reglamento. ¿Cómo tú explicas que nosotros, los municipios, tengamos acceso a datos de salud, a datos financieros, a datos sociales, pero no podemos saber quiénes son los delincuentes que andan dando vuelta por nuestras calles cuando esos antecedentes los maneja el Registro Civil, Gendarmería y otras instituciones?", fustigó.

Según aseguró Palacios, "todavía hay mucha aprensión por parte de un sector político específico de no avanzar en esa línea porque 'se perderían derechos de privacidad en las personas'", y apuntó directamente a bloques de izquierda: "Ahí ha estado siempre el punto de inflexión cuando uno quiere avanzar en estas políticas que de alguna manera buscan poder evidenciar qué es lo que está sucediendo en el espacio público, incluso en sectores comerciales".