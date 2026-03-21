El mensaje de Clerveaux a Colo Colo: "Espero volver y que me tengan en cuenta"

Tras no ser considerado por el técnico Fernando Ortiz para la actual temporada de Colo Colo, el delantero Manley Clerveaux fue enviado a préstamo a Deportes Puerto Montt, club donde ha brillado con tres goles en cinco partidos de la Liga de Ascenso.

A pesar de buen presente en el cuadro sureño, el futbolista de origen haitiano no pierde el rumbo y tras la derrota ante Unión Española, afirmó que objetivo es volver en gloria y majestad al estadio Monumental.

"La gente me quiere, pero estoy aquí para hacer lo mejor. Espero volver y que me tengan en cuenta. Si sigo, así como estoy haciendo, puede ser. La idea es llegar al más grande de Chile y que me tomen en cuenta", aseguró el atacante.

Sobre su actualidad con los Hijos del Temporal, el extremo sostuvo que "no me ha tocado (jugar) mucho, pero estoy tratando de acomodarme y sumando minutos. Estoy feliz de estar acá y seguir sumando".

Con respecto a lo más complejo de la categoría de plate del fútbol chileno, el formado en el Cacique afirmó que "es muy peleado todo. Es muy diferente, acá no tienes muchos espacios para encarar, lo cual es mi habilidad. Acá te van de dos o tres. La intensidad es muy distinta a Primera o a las inferiores cuando estuve en Colo Colo".