En Colo Colo adelantaron futuro de De Paul: "Estará considerado para el año que viene"

Tras conquistar el título de la Liga de Primera a falta de tres fechas, desde Colo Colo abordaron la situación de Fernando de Paul, quien está próximo a terminar contrato y está bajo la mirada de San Luis de Quillota.

Fernando Ortiz, DT del "Cacique", habló en conferencia de prensa antes de su amistoso ante Racing de este viernes. Además de confirmar la titularidad del "Tuto", aseguró que el golero "tiene un contrato por delante, por cumplir", aunque su última renovación se extendía hasta diciembre de este 2026.

Pese a que Ortiz aún no firma su propia continuidad en la banca alba, dio luces indicando que De Paul "va a estar considerado para el año que viene".

"Está muy bien. Está recuperado de su lesión, que era lo más importante. Tendrá la misma competencia que sus compañeros. Siempre dije que el que mejor esté va a tener la oportunidad de jugar", sumó sobre el golero.