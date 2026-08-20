En semana de Superclásico, Colo Colo se sumó a la tendencia de "farmear aura"

Colo Colo se subió en la semana del Superclásico a la tendencia de redes sociales de "farmear aura" con una publicación en sus redes sociales oficiales, donde utilizó un clip de Esteban Paredes y la frase: "Me inscribo en el torneo de farmear aura. Mi rival en primera ronda".

El registro hace alusión a un recordado momento del capitán albo antes de un Superclásico de 2017 ante Universidad de Chile, cuando lanzó la frase "no vamos a perder". En ese encuentro, disputado en el Estadio Monumental, Paredes terminó marcando un gol, lo que reforzó con el paso del tiempo el peso simbólico de aquella escena entre los hinchas del "Cacique".

¿Qué es "farmear aura" y por qué se usa la frase "mi rival en primera ronda"?

La expresión "farmear aura" se transformó en tendencia en redes sociales para referirse, en tono humorístico, a una persona que acumula presencia, carisma, respeto o una imagen imponente con una acción, una frase o una actitud.

En ese lenguaje digital, "tener aura" equivale a proyectar impacto o autoridad, mientras que "farmearla" significa seguir sumando ese prestigio simbólico.

En tanto, la frase "mi rival en primera ronda" se usa en memes para mostrar que el primer obstáculo de un supuesto torneo o desafío ya es alguien muy difícil de superar.

En este caso, Colo Colo bromeó con que su oponente inicial en ese "torneo de aura" sería el propio Paredes, uno de los grandes referentes del club y figura de una jornada muy recordada ante la U.