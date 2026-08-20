Kast tras acusaciones de ímpetu autoritario: "La libertad necesita orden y autoridad"

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en el tradicional desfile para conmemorar el natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo (Región de Ñuble), donde manifestó que la libertad "necesita instituciones firmes, orden y autoridad", en medio de acusaciones de la oposición por un ímpetu autoritario por su propuesta de reforma constitucional en seguridad.

El Mandatario ha enfrentado diferentes críticas a raíz del nuevo "Estado de excepción de Seguridad" y las facultades que éste le entregaría en materia de libertades personales.

Durante su discurso, Kast destacó el legado de O'Higgins y expresó que las convicciones, el sentido del deber y la fortaleza "son valores que Chile necesita recordar especialmente en nuestros días. O'Higgins entendió una verdad que sigue vigente más de 200 años después: la libertad necesita instituciones firmes, leyes, orden y autoridad para perdurar".

"Las verdaderas naciones, las verdaderas políticas nacionales, no pueden pensarse solamente en la próxima semana, en una próxima encuesta o en el próximo titular. Tenemos que pensar en la próxima generación", aseveró el jefe de Estado.

Críticas por la "pérdida del sentido republicano" del desfile

El diputado Felipe Camaño, vicepresidente de la Cámara, criticó la organización del evento puesto que -a su juicio- se "ha perdido un poco ese sentido republicano, porque cada día se restringe más la presencia de la gente. Hace un par de años atrás, todas las comunas de la región llegaban; incluso más, se enviaban delegaciones de las 21 comunas para ser parte de esto".

"Lamentablemente, del periodo pasado, el Presidente Boric, y ahora el Presidente Kast, cada vez se ha ido disminuyendo más la presencia de gente y eso va en una línea contraria a lo que debería ser este desfile tan importante para Chile", lamentó el parlamentario por la Región de Ñuble.

Tras el acto, el Presidente Kast, acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola, saludó a los asistentes en la Plaza Mayor antes de continuar con su agenda regional, que contempla el inicio de las obras del embalse El Zapallar, en la comuna de El Carmen.