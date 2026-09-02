En un partido de Colo Colo: Mirko Jozic recibirá homenaje en el Monumental

El histórico entrenador croata Mirko Jozic, campeón de la Copa Libertadores de 1991 con Colo Colo, recibirá un homenaje en el Estadio Monumental el próximo 13 de septiembre, en el marco del partido del "Cacique" frente a Deportes Concepción.

La actividad fue confirmada por el Club Social y Deportivo Colo Colo, institución que está detrás del regreso del técnico a Chile después de más de 20 años de ausencia.

"Estamos muy contentos de confirmar que nuestro querido Mirko Jozic recibirá un homenaje en el Estadio Monumental el 13 de septiembre frente a Concepción, para así recibir todo el cariño del pueblo colocolino después de tantos años de ausencia", señaló el presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, también valoró la actividad y aseguró que la concesionaria lleva varias semanas trabajando junto al Club Social para preparar el regreso del histórico entrenador.

"Estamos muy contentos. Desde hace unas semanas venimos trabajando con el Club Social para prepararle la fiesta a Mirko. Creemos que va a ser con estadio lleno ese día 13, así que estamos trabajando para que pueda haber una verdadera fiesta", afirmó Mosa.

El dirigente adelantó además que existen conversaciones para dejar un reconocimiento permanente a Jozic dentro de la institución y explicó que Blanco y Negro propuso que la Casa Alba pase a llevar el nombre del entrenador croata.

"Nos gustaría dejar algo que sea escrito en piedra por el tema del nombre de Mirko Jozic. Habían algunas ideas, tanto del Club Social como de algunos jugadores, y nosotros hemos propuesto que la Casa Alba pase a llamarse Mirko Jozic", explicó.

"Algunos decían ponerle a la cancha número dos Mirko Jozic, otros al camarín, pero nosotros creemos que Mirko Jozic no está solamente en una cancha o en un camarín, sino que envuelve a una institución completa", indicó.

"No nos olvidemos que cuando llegó a Colo Colo llegó a las divisiones inferiores. Las divisiones juveniles son el corazón de esta institución y cuando ha tenido problemas han sido ellas las que han levantado al club", agregó.

El timonel de Blanco y Negro señaló que la propuesta ya fue transmitida al Club Social y que esperan concretarla aprovechando la presencia del entrenador y su familia en Chile.

"Nos gustaría que la Casa Alba pase a llamarse Mirko Jozic con la presencia de él, de su familia, de los niños, de los jóvenes y de toda la institución", comentó.

"Creemos que Mirko Jozic es, sin lugar a dudas, el entrenador más importante que ha tenido esta institución y merece ese tipo de reconocimiento", cerró Mosa.

La agenda de Mirko Jozic en Chile

El homenaje en el Monumental será una de las distintas actividades previstas durante la estadía del histórico técnico en el país.

La agenda comenzará el 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán, donde Jozic será protagonista de una bienvenida organizada por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

En la instancia se realizará una entrevista en profundidad en la que el entrenador podrá recordar la histórica campaña que culminó con la obtención de la Copa Libertadores de 1991 y compartir con los hinchas parte de su vínculo y cariño por el "Cacique".

Cuatro días después llegará el homenaje en el Estadio Monumental, en el duelo ante Deportes Concepción, donde Jozic volverá a encontrarse con la familia colocolina después de más de dos décadas de ausencia.

¿Cuándo juega Colo Colo con Concepción?

Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental, compromiso que además estará marcado por el homenaje que el club realizará al histórico entrenador Mirko Jozic, campeón de la Copa Libertadores de 1991 con el "Cacique".