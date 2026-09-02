El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), dijo en Cooperativa que los jefes comunales están "viviendo una situación muy compleja" luego de que se conociera un plan para asesinar a su colega de San Bernardo, Christopher White (PS), asegurando que las distintas amenazas que han recibido en el último tiempo han "pasado de la línea roja".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el líder municipal dijo que existen "mafias" detrás de las amenazas de muerte, lo que provoca estar "en alerta constante", por lo que apuntó a no descartar un eventual apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad.

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