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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Erick Wiemberg conoció resolución por expulsión ante Limache

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral de Colo Colo recibió una fecha de castigo por su doble amarilla.

Erick Wiemberg conoció resolución por expulsión ante Limache
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El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con un partido de suspensión a Erick Wiemberg por su expulsión en el duelo de Colo Colo ante Deportes Limache.

El lateral izquierdo recibió la tarjeta roja por doble amonestación durante el encuentro correspondiente a la Liga de Primera.

La resolución se adoptó en la audiencia número 26, realizada el martes 28 de julio, por lo que Wiemberg quedará al margen del próximo compromiso oficial de Colo Colo, ante Everton, el sábado 1 de agosto.

Colo Colo es líder de la Liga de Primera, con 12 puntos de ventaja.

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