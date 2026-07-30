Cecilia Pérez descartó renunciar a Azul Azul: Tenemos la convicción de seguir

A la misma hora que Michael Clark era formalizado en el Centro de Justicia, en el Centro Deportivo Azul, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, comentó la situación que vive la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, descartó de plano la posibilidad de renunciar a su cargo y aseguró que la mesa directiva continuará firme al mando del club.

"La ley es súper clara y nosotros tenemos un mandato. Con respecto a ese mandato tenemos no solamente la voluntad, sino que la convicción de seguir trabajando adelante, unidos frente a la adversidad, que es mucho más difícil", sostuvo más allá de que Clark haya anulado compra de acciones que le otorgó el control mayoritario de Azul Azul.

En esa misma línea, Pérez fue enfática en señalar que abandonar la institución durante este momento crítico no está dentro de sus planes ni de los integrantes de la mesa directiva.

"Cuando hay un cariño real por nuestro club, es lo que tenemos que hacer. Lo más fácil es dar un paso al costado. Y acá, no solamente en mi caso, sino que de muchos de los directores con los que ya he conversado, tenemos el mismo compromiso y el mismo cariño por esta institución", aseveró.

¿Cuál es la prioridad de Azul Azul ante los problemas judiciales de Michael Clark?

Para finalizar, la exministra recalcó que la prioridad es mantener la estabilidad de deportiva, independiente de las problemáticas que arrastra Clark a nivel judicial.

"Lo más importante es la responsabilidad de poder cumplir no solamente con nuestra hinchada o nuestros accionistas, sino particularmente con nuestros deportistas del fútbol masculino, femenino, fútbol formativo y con los funcionarios de nuestra institución", expresó.

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre los audios filtrados de directivos de Sartor?

Además, Pérez se refirió a la filtración de audios de directivos de Sartor y expresó su molestia por lo que se reveló.

"Vi esos WhatsApp como todos los vimos. No vi esas palabras en lo que escribe Michael (Clark), sí en otras personas que entiendo eran del directorio de Sartor. Como hincha me indigna. Me indigna el lenguaje y el trato que se le dio a nuestra institución y a nuestro club", comenzó diciendo.

Sin embargo, aclaró que "hoy tengo un rol distinto en este club y, en ese sentido, estar comentando chats de personas que la mayoría no conozco no corresponde, sobre todo ahora que están tan famosos los chats".

¿Cómo respondió Cecilia Pérez a la incertidumbre de los hinchas de Universidad de Chile?

Consultada por el malestar y la incertidumbre que reina en la fanaticada universitaria ante estos antecedentes y en medio de los problemas judiciales que afectan al exmandamás de Azul Azul, Pérez dejó ver que "los entiendo y los comprendo. No es fácil, duele e indigna la situación, genera incertidumbre. Yo también soy hincha de toda la vida. Cuando las cosas son difíciles, la mayoría de esas personas que estuvieron cuando eran fáciles, arrancan. Yo admiro a quienes siempre están en las dificultades".

¿Qué dijo Cecilia Pérez sobre los ataques contra Marcelo Díaz?

Uno de los puntos más enfáticos de la dirigenta fue la defensa al referente y capitán del plantel, Marcelo Díaz, quien ha sido blanco de duras críticas y hostigamiento en redes sociales en los últimos días.

"Me duele mucho cuando la violencia es en contra de jugadores de nuestra institución, sobre todo de íconos tan importantes y valiosos como Marcelo Díaz. Lo que ha pasado con él lo encuentro condenable. La incitación al odio que se ha hecho en su contra la encuentro injusta y superdolorosa", denunció Pérez.

En esa línea, aseguró que "cada vez que tenga que pararme ante ustedes para defender a jugadores como Marcelo Díaz, lo voy a hacer".