¿Es real? En Argentina aseguraron que Colo Colo presentó una oferta formal a Vozinha

Vozinha, arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial 2026, recibió una oferta de Colo Colo, según información desde Argentina.

El periodista Germán García Grova, especialista del mercado de pases y que trabaja en medios como TyC Sports y Radio La Red, indicó que el cuadro albo hizo una oferta formal por el guardameta de 40 años.

"Vozinha ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club", añadió el periodista.

Vozinha fue figura en el Mundial en la fase de grupos, en los empates con España y Uruguay, y también en la ronda de 16avos, con una gran actuación en la derrota ante Argentina, un partido que llegó hasta el alargue.

El arquero, de 40 años, actualmente está sin equipo y puede negociar como agente libre, y también está en la órbita de Inter Miami, el club de Lionel Messi en la MLS.