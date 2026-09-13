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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Estudio ubicó a Arturo Vidal como el mejor defensor central de Sudamérica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

También se destacó a Víctor Felipe Méndez en el top 10 de mediocampistas.

Estudio ubicó a Arturo Vidal como el mejor defensor central de Sudamérica
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El experimentado futbolista nacional Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, destacó como el mejor central de Sudamérica en el ranking elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES.

El estudio entre los torneos de Primera División del subcontinente le dio al "King" una puntuación de 80.1, superando al trasandino Lautaro Di Lollo de Boca Juniors (79.4) y el brasileño Léo Ortiz de Flamengo (78.6).

La lista del Top 10 se completó con Francisco Alvarez (Argentino Juniors), Léo Pereira (Flamengo), Francisco Calvo (Nacional), Nicolás Otamendi (River Plate), William Tesillo (Atlético Nacional), Mateo Carabajal (Independiente del Valle) y Jonathan Jesús (Cruzeiro).

Vidal no fue el único colocolino destacado por CIES a nivel sudamericano, pues Víctor Felipe Méndez apareció como el sexto mejor mediocampista en la presente campaña, superando al brasileño Neymar, que figuró octavo en el ranking.

El chileno recibió un puntaje de 79.5, mientras la figura de Santos obtuvo un 79.2.

El top 10 de volantes lo lideraron el argentino Angel Di María (Rosario Central) y Nicolás Quagliata (Melgar) con 81.4, levemente por delante de Nicolás Acevedo, del club brasileño Bahía.

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