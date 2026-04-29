Exministro de Piñera Nicolás Monckeberg entró al directorio de Blanco y Negro

La elección de directorio de Blanco y Negro de este miércoles 29 de abril dejó como novedad el ingreso de Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo y Previsión social durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

En la actualidad es militante de Renovación Nacional, fue presidente de la Cámara de Diputados, entre 2012 y 2013, además de Embajador de Chile en Argentina.

Nicolás Monckeberg Díaz se tituló de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cursó estudios de posgrado en Harvard y obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca.

Su carrera política comenzó tempranamente como concejal de Santiago entre 1996 y 2000, para luego transformarse en diputado entre 2002 y 2018. Durante ese período representó primero al distrito 42, en la zona de Ñuble y Biobío, y después al distrito 18, correspondiente a Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal.

Entre sus cargos más relevantes figuran la presidencia de la Cámara de Diputados, que ejerció entre 2012 y 2013, y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre marzo de 2018 y octubre de 2019. En enero de 2020 fue nombrado embajador de Chile en Argentina, cargo que desempeñó hasta marzo de 2022.

Otro exministro que ingresó al directorio fue Jaime Pizarro, quien se desempeñó en la cartera del Deporte bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Antes fue subsecretario de Deportes bajo el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El directorio quedó integrado por Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Paul Fontaine, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena, Edmundo Valladares y Edison Marchant.